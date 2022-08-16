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Bilecik gündem haberi... Bilecik'te tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen yılan derisine yazılı dini eser ele geçirildi

Bilecik gündem haberi... Bilecik'te tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen yılan derisine yazılı dini eser ele geçirildi

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Bilecik haberler... Bilecik'te yılan derisi üzerine yazılmış dini eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Bilecik'te yılan derisi üzerine yazılmış dini eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu bir şüphelinin üzerinde tarihi eser bulundurduğu tespit edildi.

Ekiplerce şüpheli Z.K'nin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 1 adet yılan derisi üzerine Arapça yazılı dini eser ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi olduğu değerlendirilen esere el konuldu. Şüpheli Z.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

Bilecik Güncel Haberler

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