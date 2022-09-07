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Sezonun son şeftali hasadı yapıldı

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Sezonun son şeftali hasadı yapıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sezonun son şeftali hasadı yapıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sezonun son şeftali hasadı yapıldı.

Beşevler köyünde şeftali üreticileri tarafından gerçekleştirilen sezonun son şeftali hasadına Kaymakam Yüksel Ünal ve Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ve Hisarcık Beşevler Köyü Muhtarı Mustafa Canbaz katıldı.

Hasatta konuşan Kaymakam Yüksel Ünal, şeftalinin bölge için önemli bir tarım ürünü olduğunu söyledi.

Çiftçilere emeklerinin karşılığını alabilmeleri temennisinde bulunan Ünal, "Vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu, bereketli olsun diyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ise kentin her köşesinde çeşitli ürünlerinin yetiştirildiğini kaydetti.

Bölgede şeftali üretimi denildiğinde Osmaneli'nin akla gelen yerlerden olduğunu vurgulayan Yoldaş, üreticilere ürünlerinin bereketli olmasını diledi.

Köy muhtarı Mustafa Canbaz da Kaymakam Ünal ve Tarım ve Orman İl Müdürü Yoldaş'a ziyaretleri için teşekkür etti.

Kaynak: AA / Zeki Ceyhan - Güncel

Osmaneli Hisarcık Bilecik Güncel Haberler

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