Bilecik gündem haberi... Bilecik'te ev yangını Güncel Haberler Bilecik haber: Bilecik'te, ev ve samanlıkta çıkan yangın söndürüldü. Bilecik'te, ev ve samanlıkta çıkan yangın söndürüldü. Merkez Şükraniye köyünde, Hasan Özcan kendisine ait samanlıkta tadilat yaptığı sırada kaynaktan çıkan kıvılcım yanındaki samanlığa sıçradı. Samanlıkta çıkan yangına köylülerle birlikte Bilecik itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu, diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yanında, ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi. Güncel Kaynak: AA / Muhsin Arslan Hasan Özcan Bilecik Güncel Haberler

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