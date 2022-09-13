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Bilecik gündem haberi... Bilecik'te ev yangını

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Bilecik gündem haberi... Bilecik'te ev yangını

Bilecik haber: Bilecik'te, ev ve samanlıkta çıkan yangın söndürüldü.

Bilecik'te, ev ve samanlıkta çıkan yangın söndürüldü.

Merkez Şükraniye köyünde, Hasan Özcan kendisine ait samanlıkta tadilat yaptığı sırada kaynaktan çıkan kıvılcım yanındaki samanlığa sıçradı.

Samanlıkta çıkan yangına köylülerle birlikte Bilecik itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu, diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yanında, ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel

Hasan Özcan Bilecik Güncel Haberler

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