Bilecik gündem haberi... Bilecik'te ebeler sertifikalarını aldı
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Edinilen Bilecik haberine göre Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde eğitimlerini tamamlayan 7 ebe sertifikalarını aldı.
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde eğitimlerini tamamlayan 7 ebe sertifikalarını aldı.
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde bulunan Gebe Okulunda, ebe Emine Ayanoğlu tarafından planlanan ve uzman hekimlerce verilen eğitim sona erdi. 11. dönem eğitiminin sonunda sertifikalarını alan 7 öğrenci, eğitimde katkısı bulunan eğitmenlere ve hastane yöneticilerini ziyaret ederek, teşekkür etti.
AA / Muhsin Arslan - Güncel