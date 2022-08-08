Bilecik gündem haberi... Bilecik'te ebeler sertifikalarını aldı Edinilen Bilecik haberine göre Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde eğitimlerini tamamlayan 7 ebe sertifikalarını aldı. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde eğitimlerini tamamlayan 7 ebe sertifikalarını aldı. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde bulunan Gebe Okulunda, ebe Emine Ayanoğlu tarafından planlanan ve uzman hekimlerce verilen eğitim sona erdi. 11. dönem eğitiminin sonunda sertifikalarını alan 7 öğrenci, eğitimde katkısı bulunan eğitmenlere ve hastane yöneticilerini ziyaret ederek, teşekkür etti. Güncel AA / Muhsin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Araştırma Bilecik Güncel Haberler

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