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Bilecik gündem: Bozüyük'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Bilecik gündem: Bozüyük'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı

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Bilecik gelişmesine göre Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Bozüyük- İnegöl kara yolunda seyreden Sadettin Yaşuk (25) idaresindeki 34 FS 2630 plakalı tır, Aksutekke köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan kanala devrildi.

Kazada, sürücü Yaşuk hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Bozüyük Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

Bilecik Bozüyük İnegöl Güncel Haberler

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