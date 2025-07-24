Bilecik Gölpazarı'nda Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan bir orman yangını, köylülerin ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Kasımlar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Köylülerin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Güncel