Bilecik Emniyeti'nden Sosyal Konut Dolandırıcılığı Uyarısı

Güncelleme:
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal konut projeleri ile dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşları uyardı. Resmi kanallardan başvuru yapılması gerektiği vurgulandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları "sosyal konut" projesi ile dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sosyal konut tuzağına düşmeyin notuyla sosyal medyadan yayınladığı mesajında, ön ödeme, kapora, belge ücreti veya ayrıcalık başvuru hakkı vaadiyle ücret isteyen kişi ve sitelere inanmamaları istendi.

Vatandaşların, resmi hesapları doğrulamaları gerektiği belirtilen mesajda, "Kişisel bilgilerinizi kimseyle paylaşmayınız. Sosyal konut projesi başvurularınızı sadece resmi kanallar üzerinden yapınız. Sosyal medya bağlantıları, SMS veya e-posta yoluyla yapılan sahte yönlendirmelere kesinlikle itibar etmeyiniz. Ödemelerinizi yalnızca yetkili kamu bankalarının resmi sistemleri üzerinden yapınız. Bireysel IBAN2lara EFT/Havale yoluyla ödeme yapmayınız." bilgilerine yer verildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
