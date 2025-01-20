Bilecik Emniyet Müdürü Yılmaz, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Bilecik Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yılmaz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla düzenlenen "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Yaşam" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Emniyet Müdürü Yılmaz, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" başlıklı fotoğrafını seçti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan Can", "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "O bakış" fotoğraflarını tercih eden Yılmaz, "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" ve "Spor" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" fotoğraflarına oy verdi.