Bilecik Emniyet Müdürü'nden Çocuk Evleri'ne Piknik Ziyareti

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, Bozüyük Çocuk Evleri'nde kalan çocuklarla piknikte bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürü Şener, Polis Eşleri Derneği Bilecik Şubesi Başkanı Zerrin Şener ile İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin katılımıyla toplumsal sorumluluk anlayışıyla düzenlenen etkinlikte, çocukların hem moral bulmalarına hem de geleceğe dair umutlarını taze tutmalarına katkı sağladı.

Etkinlik süresince, çocuklarla sıcak ve samimi bir ortamda bir araya gelen personelin, polislik mesleğiyle ilgili soruları yanıtladı.

Şener, yaptığı konuşmada, geleceğin teminatı olan çocukların moral ve motivasyonlarını artırmak, onlara güven ve sevgi dolu anılar kazandırmak amacıyla düzenledikleri sosyal etkinliklerle, toplumla aralarındaki güçlü bağı pekiştirmeye devam edeceklerini ifade etti.