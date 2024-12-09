Bilecik Emniyet Müdürlüğü'nde Görev Değişimi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Yılmaz, görevi Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Beyti Kalaycı'dan törenle devraldı.

Emniyet binasının önünde tören mangası ve şube müdürlerince karşılanan Yılmaz ve Kalaycı, daha sonra makam odasına geçti.

Yılmaz gazetecilere, Kalaycı'nın Bilecik'te güzel işlere imza attığını, halkla bütünleşerek sevgisini kazandığını söyledi.

Kalaycı'nın yeni görev yerinde de başarılı olacağına inancının tam olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bizler de Allah'ın izniyle inşallah bu bayrağı devraldık. Bu görevi onun bıraktığı yerden daha iyi yerlere taşımak için elimden geleni yapacağım. Bilecik'te 7 gün 24 saat çalışarak, halkımızın hizmetinde olup suçla mücadele edeceğiz." dedi.

Kalaycı ise Bingöl'de de kapısının Bileciklilere her zaman açık olduğunu dile getirdi.

Yılmaz'a yeni görevinde başarılar dileyen Kalaycı, "Devre arkadaşımın bu görevde benden daha başarılı olacağına inancım tam. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Tören, Yılmaz ve Kalaycı'nın birbirlerine çiçek ve hediye takdim etmesiyle sona erdi.