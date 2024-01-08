Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı
Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı oylamaya katıldı. Olgun, farklı kategorilerde yer alan fotoğraflara oy verdi.
Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Olgun, "Çevre-Yaşam" kategorisinde "Galata'da Dolunay", "Haber" kategorisinde "Gökyüzü Akrobasisi", "Spor" kategorisinde ise "Dünyanın Sultanları" adlı fotoğraflara oy verdi.
Olgun, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde "Aralıksız çalışma", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise "Sema bebek" fotoğraflarını seçti.