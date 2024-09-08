Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bilecik'te İş Dünyası Buluşmasında Konuştu
Bilecik'te düzenlenen iş dünyası buluşmasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ekonominin gelişimi ve iş dünyasının öncüleriyle yaptığı toplantıda önemli mesajlar verdi. İş insanlarıyla bir araya gelerek, istihdam yaratma, yatırımların artırılması ve işbirliklerinin güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.
BİLECİK Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, iş dünyası buluşmasında konuştu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı İş Dünyası
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