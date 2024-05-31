Bilecik Camilerinde Filistin'e Destek Programı Düzenlendi
Bilecik'teki camilerde, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için dua edildi. Yediler Camisi'nde düzenlenen programa İl Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı da katıldı.
Bilecik'teki camilerde, Diyanet İşleri Başkanlığının " Filistin'e destek, Gazze'ye dua" programı kapsamında, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.
Yediler Camisi olmak üzere kentteki camilerde sabah namazı sonrası Filistin'de hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu.
Yediler Camisi'ndeki duaya katılan İl Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı, namaz öncesi cemaate vaaz verdi. Camilere akın eden cemaat, dualara eşlik etti.