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Bilecik Bilim Şenliği Başladı

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Bilecik'te düzenlenen Türkiye Yüzyılı Işığında Bilecik Bilim Şenliği'nin açılışı yapıldı. Şenlik kapsamında öğrencilerin üretim, değerler, gençlik ve dijital temalarında yaptıkları çalışmalar sergilenecek.

Bilecik'te, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen " Türkiye Yüzyılı Işığında Bilecik Bilim Şenliği"nin açılışı yapıldı.

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı ile Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon (BİL-EN) Programı kapsamında Bilecik Öğretmenevi'nin bahçesindeki etkinlikte, lise ve ortaokul öğrencileri "Üretimin Yüzyılı", "Değerlerin Yüzyılı", Gençliğin Yüzyılı" ve "Dijitalin Yüzyılı" temalarında ürettikleri çalışmalarını sergiledi.

Organizasyonda gerçekleştirilecek 24 atölye, 30 etkinlik, 4 seminer ve yarışmaya, yaklaşık 10 bin öğrencinin katılım sağlaması planlanıyor.

Bilim Şenliği Koordinasyon Ekibi Üyesi Kayhan Doğru, açılışta yaptığı konuşmada, TÜBİTAK'ın yıllardır öğretmen ve öğrenci projelerine yönelik desteğiyle eğitime büyük katkısının bulunduğunu söyledi.

"Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusundaki temalarla kurgulanan şenliğin, 700 başvurudan kabul edilen 50 proje arasına girerek en iyi 3'üncü proje seçildiğini vurgulayan Doğru, "Şehrimizde yaklaşık bir yıldır uygulanmakta olan BİL-EN Programı'nın temel amacı, öğrencilerimizi akademik başarı hedeflerinin yanı sıra teknolojiyi doğru kullanan, milli ve manevi değerlere sahip, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle kendini geliştiren niteliğe kavuşturmaktır. Böylece BİL-EN Programı'mızın hedeflerine uygun faaliyet gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından organizasyonun açılış kurdelesi kesildi, katılımcılar proje atölyelerini ziyaret etti.

Açılışına Bilecik Vali Yardımcısı Akın Ağca, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, okul müdürleri, öğretmenler ile öğrencilerin katıldığı şenlik, 14 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel

Türkiye Yüzyılı Etkinlik Gençlik Türkiye bilecik Eğitim Güncel

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