Bilecik Belediyesi Tarıma Destek Projesi İlk Mahsullerini Topladı

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen tarıma destek projesi kapsamında dağıtılan 180 bin fide toprakla buluştu ve ilk mahsuller toplandı. Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, çiftçilerle birlikte hasat yaptı ve tarıma desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Bilecik'te geçtiğimiz aylarda tarım ve çiftçiye destek amaçlı dağıtılan 180 bin fide toprakla buluşurken, ilk ürünlerini de verdi.

Bilecik Belediyesi tarımsal üretime destek olmak adına hem merkez hem de merkeze bağlı köylerde tohum ve fide dağıtımlarını geçtiğimiz Mayıs ayında gerçekleştirmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi destekleriyle yürütülen projede çiftçilere yaklaşık 180 bin fide ve tohum dağıtılmıştı. Dağıtılan fide ve tohumların hasadına bizzat katılan Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, mahsulleri topraktan bizzat kendi elleriyle topladı. Deresakarı köyünde yapılan hasatta domates, patlıcan ve biber mahsulleri toplandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, "İlkbaharda dağıttığımız 180 bin fidemizin hasadını milletimizin efendisi köylü çiftçilerimizle yaptık. Ülkemizi tarımsal anlamda hak ettiği yere ulaştırana kadar çiftçiye desteğimiz her alanda devam edecek" dedi.

Yapılan fide desteğinin oldukça faydalı olduğunu belirten çiftçi ve köylüler Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ve Bilecik Belediyesine teşekkürlerini iletti. - BİLECİK