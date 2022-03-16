Bilecik Belediyesi tarafından jimnastik kursu açıldı - Haberler

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Bilecik Belediyesi tarafından jimnastik kursu açıldı

AA - Muhsin Arslan - Güncel
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Bilecik Belediyesi tarafından jimnastik kursu açıldı

Bilecik Belediyesi tarafından çocukları erken yaşta sporla tanıştırmak amacıyla jimnastik kursu açıldı.

Bilecik Belediyesi tarafından çocukları erken yaşta sporla tanıştırmak amacıyla jimnastik kursu açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, spor birimi tarafından İstasyon Mahalle Konağında hizmete açılan jimnastik kursuna ailelerin ilgi gösterdiği kaydedildi.

Jimnastik kursunu ziyaret eden Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, spora küçük yaşta başlamanın çocukların kişisel ve fiziksel gelişimi için oldukça önemli olduğuna vurgu yaparak, "Burada çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı bir şekilde spor yapabilecekleri güzel bir ortam oluşturduk. Jimnastik özellikle çocukların bedensel gelişimlerinde önemli bir yer tutuyor. Çocuklar jimnastik ile kas kemik yapılarını güçlendiriyor, bedenlerini daha bilinçli bir şekilde kullanmayı öğreniyor. Ayrıca jimnastik sporunun disiplini çocuklarımızın kişiliklerini ve öz güvenlerini de olumlu yönde etkiliyor." dedi.

AA / Muhsin Arslan - Güncel

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