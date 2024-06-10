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Bilecik Belediyesi Sigara İzmariti Atanlara Cezai İşlem Uygulayacak

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Bilecik Belediyesi tarafından başlatılan uygulama kapsamında yerlere sigara izmariti ve benzeri çöpleri atanlara cezai işlem uygulanacağı bildirildi. Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, temiz ve sağlıklı bir çevre için denetimlerin devam ettiğini ve kanunlara göre ceza yazma yetkilerinin bulunduğunu belirtti.

Bilecik Belediyesi tarafından başlatılan uygulama kapsamında yerlere sigara izmariti ve benzeri çöpleri atanlara cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, gazetecilere yaptı açıklamada, temiz ve sağlıklı bir çevre için ekiplerin, kent merkezi başta olmak üzere birçok noktada belirli aralıklarla yapılan denetimlerle yere sigara izmariti atanların yakından takip edildiğini kaydetti.

Kabahatler kanununun ilgili maddelerine göre cezai işlem yapma yetkileri ve sorumluluklarının olduğunu aktaran Öndersev, şu bilgilere yer verdi:

"Sağlıklı ve temiz bir ortamda yaşamak herkesin en doğal hakkıdır. Müdürlük olarak da buna katkı sunmak adına ilimizde yerlere sigara izmariti ve benzeri çöp atanlara kanunlara göre 313 liralık ceza yazmak konusunda görevimiz ve hakkımız bulunmaktadır. Tabi ki bizim önceliğimiz toplumun bu konuda bilinçlenmesidir.

Bizim buradaki amacımız caydırıcılığı sağlamaktır. Vatandaşlarımızın da şunu çok iyi bilmesi gerekiyor. Hepimizin sağlıklı ve temiz bir ortamda yaşayabilmemiz için belirlenen bu kurallara uymamız gerekiyor. Uygulamaya yönelik denetimler aralıksız devam etmektedir. Tütün kanunun da izmarit ve benzeri tütün ürünlerine ait çöpleri yerlere atmak da yasak ve cezai işlemi gerektiriyor. Bu konuda bizler de vatandaşlarımızın son derece hassasiyet göstereceklerine inanıyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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