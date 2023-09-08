Bilecik Belediyesi Sağlıklı Çevre Projesi Ödül Aldı

Bu yıl düzenlenen Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'nda Bilecik Belediyesi ve Bilecik Kent Konseyi işbirliğiyle hazırlanan 'Kağıt Atıklarımız Eğitime Dönüşüyor' projesi, Sağlıklı Çevre kategorisinde ödül kazandı.

Bu yıl 14. düzenlenen, 39 üye belediyenin 79 projeyle başvurduğu "Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama" Yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.

Akıllı Şehir, İklim Dostu Şehir, Sağlıklı Çevre, Sosyal Sorumluluk ve Sağlıklı Yaşam, Sürdürülebilirlik Özel Ödülü, Şehir Planlaması ve Yenilikçilik gibi 7 kategoride düzenlenen yarışmada Bilecik Belediyesi ve Bilecik Kent Konseyi işbirliğinde hazırlanan proje ödül aldı.

Büyükşehir belediyeleri kategorisinde 20 proje, büyükşehir ilçe belediyeleri kategorisinde 48 proje, il belediyeleri kategorisinde 8 ve il ilçe belediyeleri kategorisinde 3 toplamda 79 proje jüri tarafından incelendi.

Değerlendirmede Bilecik Belediyesi Sağlıklı Çevre kategorisinde "Kağıt Atıklarımız Eğitime Dönüşüyor" projesi ile ödüle layık görüldü.

Şehir Planlama, Sağlıklı Yaşam, gerçekleştirilen yarışmanın jüri başkanlığı Prof. Dr. Ruşen Keleş tarafından yapılırken yarışma jürisinin diğer üyeleri Prof. Dr. Atilla Akkoyunlu, Prof. Dr. Handan Türkoğlu, Prof. Dr. Cengiz Türe, Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz, Prof. Dr. Tülin Vural Arslan, Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, Doç. Dr. Burcu Zeybek'ten oluştu.