Bilecik Belediyesi'ndeki 'rüşvet' olayında 12 yıla kadar hapis istendi

BİLECİK Belediyesi'nde yaşanan rüşvet olayıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ile Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı'nın 'rüşvet almak' suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı'nın, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğinin tespit edilmesi üzerine, 19 Ocak'ta Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi. Suçüstü yakalanan Erdağı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İçişleri Bakanlığı da rüşvet iddiaları nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i geçici olarak görevden uzaklaştırdı.

?"Şüpheli Semih Şahin ve iştirak iradesi içerisinde birlikte hareket ettiği şüpheli Selçuk Erdağı'nın müştekilerin yüklenicisi ve potansiyel alıcısı oldukları, Bilecik merkezde bulunan AVM inşaatı projesinin satış bedelinin belirlenmesi hususunda anlaşmaları karşılığında 200 bin dolar nakit para ve 130 bin dolar bedelli senet tutarında rüşvet istemek ve bu rüşvetin verilmesi konusunda varılan anlaşma sonrası, 19/01/2022 tarihinde rüşvete konu paranın teslimi sonrası yakalanması suretiyle üzerlerine atılı TCK'nın 252/2 maddesinde düzenlenen rüşvet alma suçunu işledikleri anlaşılmakla, şüphelilerin mahkemenizce yargılamalarının yapılarak eylemlerine uyan yukarıda yazılı sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur."