Bilecik Belediyeler Birliği İçme Suyu Sorununu Görüştü

Bilecik Belediyeler Birliği, il genelinde yaşanan içme suyu sorununu ele almak için olağanüstü toplandı. Toplantıda, belediye başkanları ve meclis üyeleri bir araya geldi ve sorunlar değerlendirildi. Toplantı sonunda, Bilecik Belediye Başkanı V. Melek Mızrak Subaşı, Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği konularını gündeme getirerek çalışmalara hazır olduklarını belirtti.

Bilecik Belediyeler Birliği olağanüstü toplanarak, il genelinde sorun haline gelen içme suyu masaya yatırıldı.

Bilecik Belediyeler Birliği olağanüstü toplantısı aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı olan Mustafa Yaman başkanlığında toplandı. İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu'ndaki toplantıya belediye başkanları ve meclis üyelerimizin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Toplantı sonrası b ir değerlendirme yapan Başkan Yaman, " Bilecik Belediyeler birliğimizin olağanüstü toplantımızı Belediye başkanlarımızın ve meclis üyelerimizin katılımlarıyla İl genel meclisi toplantı salonunda gerçekleştirdik toplantımızın hayırlara vesile getirmesini temenni ederken Katılım sağlayan tüm başkanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Toplantı sonunda söz isteyen Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, "Bilecik Belediyeler Birliği 2023 Yılı Olağanüstü Meclis Toplantısı'na katıldım. Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği konuları ve yaşanan kesintileri de mecliste gündem dışı görüşerek Bilecik Belediyesi olarak üstümüze düşen tüm çalışmaları yapmaya hazır olduğumuzu da vurguladık" dedi. - BİLECİK