Bilecik Belediye Meclisinde encümen üyesi seçimi yapıldı

Bilecik Belediyesi Meclisi toplantısında 3 belediye encümen üyesinin seçimi gerçekleştirildi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde Meclis Başkan Vekili Mustafa Sadık Kaya başkanlığında yapılan nisan ayı toplantısında, 12 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

İmar konularının görüşüldüğü toplantıda, Belediye Kanununun 33. Maddesi gereği gizli oylama ile 3 belediye encümen üyesinin seçimi yapıldı.

Daha sonra Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Kira Tespit Komisyonu, Çevre Komisyonu, Ücret ve Tarife Komisyonlarının kurulması, üye sayısı ile görev süresinin belirlenmesi konusu görüşüldü.

Buna göre her komisyon için 5 üye belirlenerek, bir yıllığına görev yapmasına karar verildi.