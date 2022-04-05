Bilecik Belediye Meclisinde encümen üyesi seçimi yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilecik Belediye Meclisinde encümen üyesi seçimi yapıldı

AA - Yavuz Emrah Sever - Güncel
 - Güncelleme:
Bilecik Belediye Meclisinde encümen üyesi seçimi yapıldı

Bilecik Belediyesi Meclisi toplantısında 3 belediye encümen üyesinin seçimi gerçekleştirildi.

Bilecik Belediyesi Meclisi toplantısında 3 belediye encümen üyesinin seçimi gerçekleştirildi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde Meclis Başkan Vekili Mustafa Sadık Kaya başkanlığında yapılan nisan ayı toplantısında, 12 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

İmar konularının görüşüldüğü toplantıda, Belediye Kanununun 33. Maddesi gereği gizli oylama ile 3 belediye encümen üyesinin seçimi yapıldı.

Daha sonra Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Kira Tespit Komisyonu, Çevre Komisyonu, Ücret ve Tarife Komisyonlarının kurulması, üye sayısı ile görev süresinin belirlenmesi konusu görüşüldü.

Buna göre her komisyon için 5 üye belirlenerek, bir yıllığına görev yapmasına karar verildi.

Bilecik Belediye Meclisinde encümen üyesi seçimi yapıldı

Bilecik Belediye Meclisinde encümen üyesi seçimi yapıldı

AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title