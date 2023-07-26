Bilecik Belediye Başkanı Atölye Çalışmalarını İnceledi

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Fen İşleri Müdürlüğü Atölye Amirliğindeki çalışmaları yerinde inceledi.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı Fen İşleri Müdürlüğünce yürütülen atölye çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Başkan Subaşı yaptığı incelemenin ardından yaptığı açıklamada, "Atölye Amirliğimizi ziyaret ederek devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldım. Olağanüstü hava sıcaklığına rağmen siz değerli vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek için yoğun emek harcayan personelimize teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK