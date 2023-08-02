Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Çocuk Sosyal Tesisleri çalışanlarıyla bir araya geldi

Başkan V. Subaşı, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan ile Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüze bağlı Çocuk Sosyal Tesislerimizde görevli personelleriyle Vadipark Sosyal Tesislerimizde bir araya geldi. Subaşı yenilen yemek sonrası, 'Aydınlık yarınlarımızın teminatı çocuklarımız için yapacağımız çalışmalar her zaman önceliğimiz olmaya devam edecek' dedi.