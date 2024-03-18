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AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman'dan Çanakkale Mesajı

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Mustafa Yaman, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, zaferin Türk milletinin bağımsızlık ve vatan sevgisinin en büyük kanıtlarından olduğunu vurguladı. Yaman, tüm vatandaşları milli birlik ve beraberlik ruhu içinde geçmişten aldıkları ilhamla geleceğe yürümeye davet etti ve şehitleri rahmetle anarak gazilere şükranlarını sundu.

AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yaman, mesajında, Çanakkale Deniz Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlık ve vatan sevgisinin en büyük kanıtlarından olduğunu vurguladı.

Bu zaferin eşsiz kahramanlıklarla dolu olduğunu belirten Yaman, şunları kaydetti:

"Çanakkale Zaferi, bizlere özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı ve Cumhuriyet'imizi armağan eden büyük bir destandır. Bu destan, milletimizin birlik ve beraberlik içinde neler başarabileceğinin en somut örneğidir. Tüm vatandaşlarımızı milli birlik ve beraberlik ruhu içinde, geçmişten aldıkları ilhamla geleceğe yürümeye davet ediyoruz. Bu vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Yaman Çanakkale AK Parti Bilecik Politika Güncel Haberler

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