Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sevgi Evinde Çocuklarla Buluştu

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, sevgi evinde çocuklarla bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı sevgi evinde yaşayan çocuklar, İl Müdürü İlkay Türkoğlu ile eğlenceli vakit geçirdi. Türkoğlu, çocukların isteklerini dinledi. Sevgisini hiçbir zaman esirgemediğini belirten Türkoğlu, "Çocuklar büyür, mevsimler değişir. Çocuklarımızın en temel ihityacı sevgi ve umuttur. Sevgi ve umuttan bizde bolca var. Sevgi evlerinde yaşayan çocuklarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Hep bizim sevgimiz ve desteğimiz vardı ve var olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı. - BİLECİK