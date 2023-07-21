Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Şehit Ailelerini Ziyaret Ediyor
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, şehit ailelerini ziyaretlerine devam ediyor. İstanbul'da 1976 yılında şehit düşen Hasan Bayır'ın ailesini ziyaret eden Türkoğlu, şehidin babası Osman Amca'nın elini öperek hatırını sordu ve tüm şehitlere rahmet diledi.
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu şehit ailelerini ziyaretlerine devam ediyor.
İl Müdürü Türkoğlu, İstanbul'da 1976 yılında şehit düşen Hasan Bayır'ın ailesini ziyaret etti. Ailenin hatırını soran İl Müdürü Türkoğlu, "Şehidimizin babası Osman Amcamızın elini öptük hatırını sorduk. Rabbim tüm şehitlerimize rahmet eylesin mekanları cennet olsun" dedi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel