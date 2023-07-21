Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Şehit Ailelerini Ziyaret Ediyor

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, şehit ailelerini ziyaretlerine devam ediyor. İstanbul'da 1976 yılında şehit düşen Hasan Bayır'ın ailesini ziyaret eden Türkoğlu, şehidin babası Osman Amca'nın elini öperek hatırını sordu ve tüm şehitlere rahmet diledi.