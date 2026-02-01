Haberler

Adalet Bakanı Tunç: "Bilecik Adalet Binamızın Yapım İhalesini Yarın Gerçekleştireceğiz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bilecik'te yapılacak yeni adalet binasının ihalesinin yarın yapılacağını açıkladı. Yeni bina, 22 bin 100 metrekarelik alanıyla 45 hakim ve savcı odası, 19 duruşma salonu ve 200 araçlık otopark barındıracak.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bilecik Adalet Binası'nın yapım ihalesinin yarın gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, adalet hizmetlerinin sunum kalitesini artırmak için çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti. Bilecik'te inşa edilecek Adalet Binası'nın 22 bin 100 metrekare kullanım alanına sahip olacağını ifade eden Tunç, binanın bodrum, zemin ve 4 kattan oluşacağını kaydetti.

Yeni adalet binasında 45 hakim ve Cumhuriyet savcısı odası, 19 duruşma salonu, 100 kişilik toplantı ve konferans salonu ile 200 araçlık otoparkın yer alacağını aktaran Tunç, binanın depreme dayanıklı, modern ve teknolojinin tüm imkanlarının kullanılacağı şekilde planlandığını bildirdi.

Tunç, Bilecik Adalet Binası'nın şehre ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu

Trump'a bu fotoğraflar soruldu, bakın ne yanıt verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein'ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı

İnfial yaratan video! Kız çocuklarını mutfakta böyle kovalamış
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi

Dünyayı ayağa kaldıran pedofili dosyasından onun da adı çıktı
Trump'ı zora sokacak görüntüler! Modellik yarışmasında jüri olarak yer almış

Yıllar sonra ortaya çıktı! Trump'ı epey zora sokacak görüntü
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler

Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler
Epstein'ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı

İnfial yaratan video! Kız çocuklarını mutfakta böyle kovalamış
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin

"Fabrikalarımız eleman bulamıyor, 20 bin kişi gelsin hemen işe alalım"
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var