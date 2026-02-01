Adalet Bakanı Tunç: "Bilecik Adalet Binamızın Yapım İhalesini Yarın Gerçekleştireceğiz"

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bilecik Adalet Binası'nın yapım ihalesinin yarın gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, adalet hizmetlerinin sunum kalitesini artırmak için çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti. Bilecik'te inşa edilecek Adalet Binası'nın 22 bin 100 metrekare kullanım alanına sahip olacağını ifade eden Tunç, binanın bodrum, zemin ve 4 kattan oluşacağını kaydetti.

Yeni adalet binasında 45 hakim ve Cumhuriyet savcısı odası, 19 duruşma salonu, 100 kişilik toplantı ve konferans salonu ile 200 araçlık otoparkın yer alacağını aktaran Tunç, binanın depreme dayanıklı, modern ve teknolojinin tüm imkanlarının kullanılacağı şekilde planlandığını bildirdi.

Tunç, Bilecik Adalet Binası'nın şehre ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.