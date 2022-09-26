Bilbilan Yaylası Eylül ayında kar altında
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Bilbilan Yaylası Eylül ayında kar altında Ardahan ile Artvin'in Ardanuç ilçesi arasında, deniz seviyesinden 2 bin 581 metre yükseklikteki Bilbilan Yaylası, yağan karla beyaza büründü.
Bilbilan Yaylası Eylül ayında kar altında
ARDAHAN - Ardahan ile Artvin'in Ardanuç ilçesi arasında, deniz seviyesinden 2 bin 581 metre yükseklikteki Bilbilan Yaylası, yağan karla beyaza büründü.
Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu Ardahan ile Artvin'in Ardanuç ilçesi arasında bulunan Bilbilan Yaylası da karla kaplandı.
Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı yaylada, doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Güncel