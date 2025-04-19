BilAraby Zirvesi Doha'da Arapça Diline Destek İçin Toplandı

Katar başta olmak üzere Arap dünyasının dört bir yanından kuruluşlar Arapça diline destek için "BilAraby Zirvesi"nde bir araya geldi.

Arapça konuşan topluluklar arasında tarihsel bağları güçlendirmek, entelektüel bir ortam oluşturmak ve yaratıcı düşünceyi teşvik etmek amacıyla düzenlenen BilAraby Zirvesi, Katar'ın başkenti Doha'da başladı.

Katar Vakfı (Qatar Foundation) tarafından Doha'da bulunan Eğitim Şehri'nde düzenlenen zirveye, Katar başta olmak üzere Arap dünyasının dört bir yanından kuruluşlar katıldı.

Dünya genelinden 700'ü aşkın öğrenci, girişimci, akademisyen, sanatçı ve katılımcıların yer aldığı iki gün sürecek olan zirvede konferanslar, atölye çalışmaları, sergiler ve etkileşimli etkinlikler yer alırken; sürdürülebilirlikten yapay zekaya, tıptan programlamaya, sanattan kültüre kadar birçok alanda panel ve oturumlar gerçekleştiriliyor.

Zirvede ayrıca Tunuslu sanatçı Lotfi Bouchnak, Yemenli blog yazarı Fidaa Al-Khashi ve Mısırlı sanatçı Mustafa Said sahne aldı.

"Fikirlerin bir sesi ve yankısı vardır" sloganıyla yola çıkan BilAraby Zirvesi'nde, Arapça konuşan bireylerin başarı hikayeleri aktarılırken, kültürel etkileşim ve Arapçanın canlı bir dil olarak korunmasına dikkat çekiliyor.

Arap ve İslam kültürel mirasını korumayı ve aynı zamanda yenilikçi çözümlerle toplumsal sorunlara cevap aramayı hedefleyen zirve, yalnızca Arapça dilinin korunması değil, çağın gereklerine göre dönüştürülmesini ve Arapça içeriklerin uluslararası düzeyde daha görünür hale gelmesine katkı sağlamayı hedefliyor.