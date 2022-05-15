'BİLALİ ŞENLİKLERİ' 2 YIL ARADAN SONRA TEKRAR YAPILDI - Haberler

ARTUKLU, MARDİN (DHA) - MARDİN'in Artuklu ilçesinde binlerce yıldır hasat döneminin başlangıcı olarak kabul edilen 'Bilali Şenlikleri' normalleşmeyle birlikte 2 yıl aradan sonra yeniden yapıldı.

Her yıl mayıs ayında kutlanan ve pandemi nedeniyle 2 yıldır ara verilen 'Bilali Şenlikleri', normalleşmeyle birlikte Artuklu ilçesinin kırsal Alımlı Mahallesi'nde yapıldı. Artuklu Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe çevre il ve ilçelerden yoğun katılım oldu. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ile Artuklu Belediyesi Başkanı Abdulkadir Tutaşı da şenliklere katıldı. Etkinlikte okunan ezanın ardından İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından bereket duası okundu. Yemekler pişirilip, gelenlere dağıtıldı. Şenliğe gelenlerden bazıları müzik eşliğinde halay çekti. Şenlik, akşam saatlerine kadar çeşitli etkinliklerle sürdü.Vali Mahmut Demirtaş, Mezopotamya'da binlerce dekar arazinin ekilip biçildiğini ve ovanın bereketli olduğunu ifade ederek, "Bu güzel kenti herkes görmeye gelecektir. Taşların dile gediği, kilin sanata dönüştüğü bir kent. İnşallah el ele vereceğiz bu kenti daha güzel noktalara taşıyacağız" dedi.

Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı da, Mardin'in kültürel mirası, kültürel çeşitliliği ve kültür varlığı ile insanlığın dikkatini çektiğini ifade ederek, "Mardin'in zengin kültürel mirasından kaybolmaya yüz tutmuş somut ve somut olmayan kültürel mirasının tanıtılması, canlandırılması ve yaşatılmasını amaçladığımız bu projede bahar aylarında Alımlı Mahallesi'nde düzenlenen bu şenliğin halkın gelenek, görenek, halk oyunlarını ve yemek kültürünü tanıtıp yaşatmayı amaçladık. Bu şenlik ile Mezopotamya Ovasında bereketli bir hasat için edeceğimiz dualarla bereketin kutsandığı, kırgınlık ile küslüğün sona erdiği ve ülkemize refah, esenliğin, barışın ve kardeşliğin hakim olmasını dileyeceğiz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel