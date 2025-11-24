Bilal Erdoğan: Türkiye'deki akademik çalışmanın, bilimsel çalışmanın seviyesi hızla artıyor

'İlim Yayma Ödülleri' basın toplantısında konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "İlim Yayma Ödülleri'ni sahiplerini tanıyacağız ve ödülden sonraki dönemde de ödül sahiplerimizin akademik çalışmaları, araştırmaları ve o alanlardaki akademik çalışmanın, araştırmanın gelişimini kamuoyuyla daha yoğun bir şekilde paylaşmaya devam edeceğiz. Ama şunu önemsiyoruz: Türkiye'deki akademik çalışmanın, bilimsel çalışmanın seviyesinin hızla artmakta olduğunun farkındayız. Bizim de zaten hedefimiz bunu desteklemek ve güçlendirmek" dedi.

İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti'nin bu yıl 4'üncüsünü düzenleyeceği 'İlim Yayma Ödülleri' tanıtım toplantısı Beşiktaş'taki bir otelde düzenlendi. Toplantıya, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün ve İlim Yayma Ödülleri Komisyonu Başkanı Profesör Doktor İdris Sarısoy ile gazeteciler katıldı. 29 Kasım'da düzenlenecek törende 3 kategoride ödül verileceğini belirten İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "2019 yılında birincisini tertip ettiğimiz Türkiye'nin en büyük akademik ödülü olan İlim Yayma Ödüllerinin; 2021 yılında ikincisini, 2023 yılında üçüncüsünü yaptık. Cumartesi akşamı da dördüncüsünü yapacağız. İki yılda bir yaptığımız İlim Yayma Ödülleri'nde bu sene büyük ödül 5 milyon lira. Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler ödüllerimizde 2'şer milyon lira olarak sahiplerini bulacak" dedi.

'ÖDÜL SAHİPLERİYLE KAMUOYU ARASINDA BİR KÖPRÜ HALİNE DE GETİRMEYİ BAŞARDIK'

Erdoğan, "Başladığımız günden beri Türkiye'deki akademik çalışmanın kalitesini desteklemek, artırmak ve yeni nesilleri akademik çalışmaya, bilim insanı olmaya, araştırmacı olmaya teşvik etmek için yaptığımız İlim Yayma Ödülleri, yıllar geçtikçe farklı misyonları da üstlenerek devam ediyor. Örneğin geçen sene yaptığımız çalışmalarla İlim Yayma Ödülleri'ni ödül sahipleriyle kamuoyu arasında adeta bir köprü haline de getirmeyi başardık. Dolayısıyla Türkiye'de araştırmacıların, çalışma yaptıkları sahaları, araştırma konularını ve Türkiye'de genel olarak bilimsel çalışmanın ve araştırmanın dertlerini, sorunlarını kamuoyuyla paylaşmaları için bir platform haline gelmiş olduk. Bu anlamda her yıl bir önemli kamuoyu bildirisi, ödül sahiplerimizin kamuoyuyla paylaşması geleneğini başlattık ve ilkini de 'Sağlıkta Teknolojik İstiklal' adlı bildirimizle gerçekleştirdik. Bundan sonra her sene ödül sahiplerimizi bir araya getirerek kamuoyuyla önemli buldukları bir sahada bir paylaşım yapmalarını, bir çalıştay sonucunda bir bildiri yayınlamalarını öngörüyoruz. Başladığımız zaman 10 yıl içerisinde bu ödüllerin artık uluslararası bir yön, uluslararası bir boyut kazanması gerektiğini konuşmuştuk. Belki bir sonraki ödülümüzden itibaren de, iki yıl sonraki ödülümüzle birlikte de bir uluslararası yönü de İlim Yayma Ödülleri'ne kazandırılmasına çalışıyoruz, planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

'OECD ÜLKELERİ ARASINDA SON 23 YILDA EN HIZLI YÜKSELEN ÜLKEYİZ'

Erdoğan, "Cumartesi akşamı dördüncü İlim Yayma Ödülleri'ni sahiplerini tanıyacağız ve ödülden sonraki dönemde de ödül sahiplerimizin akademik çalışmaları, araştırmaları ve o alanlardaki akademik çalışmanın, araştırmanın gelişimini kamuoyuyla daha yoğun bir şekilde paylaşmaya devam edeceğiz. Ama şunu önemsiyoruz: Türkiye'deki akademik çalışmanın, bilimsel çalışmanın seviyesinin hızla artmakta olduğunun farkındayız. Bizim de zaten hedefimiz bunu desteklemek ve güçlendirmek. Türkiye üniversitelerinin uluslararası sıralamalardaki gelişimlerinin olumlu olduğunu görüyoruz. Ortaokul, lise düzeyinde TIMSS ve PISA değerlendirmelerinde OECD ülkeleri arasında son 23 yılda en hızlı yükselen ülkeyiz. Birçok kategoride ilk 5'e, ilk 10'a girmeye başladık. Dolayısıyla Türkiye'deki eğitimin, akademik sonuçlarıyla ilgili hızla olumlu gelişmelere şahit oluyoruz. Bunların artık dünyada üst düzey rekabeti besleyecek düzeye gelmesini arzu ediyoruz. Umut ediyoruz ki İlim Yayma Ödülleri olarak bizler bunu teşvik edebilmeye devam edelim" dedi.

'SAĞLIK SEKTÖRÜNDE DE YAKINDA ÇOK DAHA GÜZEL YERLİ VE MİLLİ ÇIKIŞLARIMIZ OLACAK'

İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün, "Savunma sanayiinde katılımlar, yeni buluşlar, devreye alınan araçlar, gereçler nasıl göğsümüzü kabarttıysa, bayrağımızı daha özgür ve hür dalgalandırmaya vesile oluyorsa, bir güven unsuru olarak hepimizi rahatlatıyorsa, ben ümit ediyorum ki sağlık sektöründe de yakında çok daha güzel yerli ve milli çıkışlarımız olacak. Benim görebildiğim kadarıyla sağlık sektöründe ciddi bir şekilde dışa bağımlılığımız var. Biz özgürlüklerden söz ediyorsak, millet olarak ayaklarımızın üstünde durma mecburiyetimizi görmüş ve hep beraber haykırıyorsak, her alanda da özgürlüğümüzü ifade etmemiz ve sonuna kadar da özgürlüğümüzün arkasında durmamız gerekiyor. Bağımlılıktan uzaklaşmamız gerekiyor. Başka bir derdimiz yok. 75 yıldır bu dertle ilgili koşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

'BU SENE TOPLAM BİN 324 BAŞVURU ALDIK'

İlim Yayma Ödülleri Komisyonu Başkanı İdris Sarısoy, "Bu sene toplam bin 324 başvuru aldık. Bu başvuru sayısı bundan önceki başvurularımızdan çok daha fazla. Dağılıma baktığımızda 811 Sosyal Bilimler, 443 Mühendislik, Doğa, Sağlık Bilimleri, 30 başvuru da büyük ödüle olacak şekilde bir dağılım var. Cinsiyet açısından baktığımızda ise, kadın bilim insanlarımızın başvuru oranı yüzde 28, erkek yüzde 71- yüzde 72 civarında. Bu arada, doktora öğretim üyesinde kadın akademisyen sayımız yüzde 40'ın üzerinde. Daha önce de yüzde 39'u yakaladık. Gelecek dönemde kadın akademisyenlerimizden daha fazla başvuru almayı ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.

'TOPLAM 316 BİLİM İNSANIYLA BİN 324 BAŞVURUYU DA BİLİMSEL ANLAMDA DEĞERLENDİRMİŞ OLDU'

Farklı kurumlardan başvuru aldıklarını belirten İlim Yayma Ödülleri Komisyonu Başkanı İdris Sarısoy, "Toplam bu sene 188 farklı kurumdan başvuru aldık. Bu kurumların 170'i öbür üniversiteler. Dolayısıyla 204 üniversitenin olduğu bir yerde 174 farklı üniversiteden başvuru almak bizim için de gerçekten son derece kıymetliydi. Burada üç ana bilimsel değerlendirme ekibimiz, bir bilim kurulumuz, teknik uzmanlar ve bilimsel hakemler var. Bilim Kurulu yaklaşık 29 kişiden oluştu. 202 teknik uzman, 58 bilimsel hakem, 19 da onur kurulu üyemiz olmak üzere, toplam 316 bilim insanıyla bu bin 324 başvuruyu da bilimsel anlamda değerlendirmiş ve sonuçlandırmış olduk" dedi.

'BİR SÜPRİZİMİZ VAR'

Ödül töreninde bir sürprizleri olduğunu belirten Sarısoy, "Bir sürprizimiz var. Bu sürprizimizi bugün açıklamayacağız. 29 Kasım'daki ödül törenimizde göreceksiniz. İlim Yayma Ödülleri'nde gerçekten hani böyle ilmek ilmek, böyle gerçekten emin olarak hep bir yere taşımaya çalışıyoruz. Hep bir yere konumlandırmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bunları yaptıklarımızı daha emin, daha güçlü İlim Yayma Ödülleri Akademi markası, akademi ekosistemi oluşturmak için yapıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda güzel bir iş oldu. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim: Yaptığımız bu çalışmayla İlim Yayma Ödülleri markasını Türkiye'de ilk, dünyada belki 3-5 tane akademi ödülünün içinde olabilecek bir konumlandırmaya doğru taşımış olacağız" ifadelerini kullandı.