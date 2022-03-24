BİLAL ERDOĞAN, NİĞDE'DE SÖYLEŞİYE KATILDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BİLAL ERDOĞAN, NİĞDE'DE SÖYLEŞİYE KATILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
BİLAL ERDOĞAN, NİĞDE'DE SÖYLEŞİYE KATILDI

TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Niğde'de 'Gençlik Buluşması' konulu söyleşiye katıldı.

TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Niğde'de 'Gençlik Buluşması' konulu söyleşiye katıldı.

TÜGVA İl Temsilciliği tarafından Niğde Şehit Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde Gençlik Buluşması konulu söyleşi düzenlendi. Söyleşiye, Bilal Erdoğan'ın yanı sıra Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Milletvekili Selim Gültekin, Belediye Bakanı Emrah Özdemir, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, TÜGVA İl Temsilcisi Burak Yaşar, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. Söyleşi, basına kapalı gerçekleştirildi. (DHA)

BİLAL ERDOĞAN, NİĞDE'DE SÖYLEŞİYE KATILDI

BİLAL ERDOĞAN, NİĞDE'DE SÖYLEŞİYE KATILDI

BİLAL ERDOĞAN, NİĞDE'DE SÖYLEŞİYE KATILDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title