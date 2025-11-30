Haberler

Bilal Erdoğan: Gençler Terörsüz Türkiye Sürecinin Öznesidir

Güncelleme:
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, gençlerin 'Terörsüz Türkiye' sürecinde önemli bir rol oynadığını belirterek, katıldıkları forumda uzmanlarla fikir alışverişinde bulunmalarını teşvik etti.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" sürecinde gençlerin konunun öznesi olduğunu ve bunun için bir araya gelip konuşmaları gerektiğini söyledi.

Erdoğan, "Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP)" tarafından "Gençlerin Terörsüz Türkiye Algısı" temasıyla Şanlıurfa'da düzenlenen 11. Genç Türkiye Forumu'na katıldı.

Basına kapalı düzenlenen ve moderatörlüğünü Dilara Sayan'ın yaptığı genel müzakere oturumuna katılan Erdoğan, çıkışta gazetecilere değerlendirmede bulundu.

Gençlerin foruma ilgi göstermesinden memnun olduğunu ifade eden Erdoğan, gençlerin gün boyu uzmanlar eşliğinde ilgili konulara ilişkin görüş alışverişinde bulundukları belirtti. Bilal Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugünkü misafirimiz Sayın Ömer Çelik oldu. Gençler, bu konularla ilgili (Terörsüz Türkiye süreci) aslında daha ayakları yere basan, uzmanlar eşliğinde konuştukları zaman daha doğru bilgi sahibi oluyor, daha doğru kanaat oluşturuyor ve oradan kimsenin beklemediği çözümler üretip öneriler getirebiliyor. Dolayısıyla 'Terörsüz Türkiye' gibi, tam da gençleri ve onların geleceğini ilgilendiren böyle bir konunun Şanlıurfa'da, bütün bölgenin gençleriyle ve üniversitelerden gelen gençlerle çalışılmış olması önemlidir."

Gençlerin üniversitelerinde, daha sonra da kendi aralarında "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulunmasını tavsiye eden Erdoğan, "Gençler, bir araya gelerek 'Terörsüz Türkiye'yi kendiniz de aranızda konuşun çünkü bu sizin konunuz, objesi olduğunuz değil, öznesi olduğunuz bir konu. Bu konuyu konuşun, değerlendirin ve ilgililerine de ulaştırın. Buradaki sonuçları da bizler, ilgili bakanlıklar ve kuruluşlarla paylaşacağız." diye konuştu.

Erdoğan, forumun gerçekleştirilmesinde emek verip katkı sunan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
