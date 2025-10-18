Haberler

Bilal Erdoğan Elazığ'da Mescid-i Aksa Kur'an Kursu'nun açılışına katıldı

İLİM Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Elazığ'da Mescid-i Aksa Kur'an Kursu'nun açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Elazığ'da Mescid-i Aksa Kur'an Kursu'nun açılışına katıldı. Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdulhadi Turus, Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve İl Genel Meclisi Başkanı Ömer Faruk Çelik katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Öğrencilerin gösterilerinin ardından Kur'an kursunun açılışı yapıldı. Daha sonra Bilal Erdoğan ve beraberindekiler, sınıfları gezerek bilgi aldı. Erdoğan, açılış sonrası İpekyolu Uluslararası Gençlik ve Çocuk Merkezi'ni de ziyaret ederek, yürütülen ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
