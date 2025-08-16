Bilal Erdoğan'dan İsrail'e Tepki: 'Ticaret Kesilirse Soykırım Yapamaz'

Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin, "Bugün dünyanın ülkeleri İsrail'le ticareti Türkiye'nin yaptığı gibi kesmeye başlasa, İsrail bu soykırımı yapamaz. Sadece Müslüman ülkelerin tamamı bu ticareti kesebilse, İsrail yine bu soykırımı yapamaz." dedi.

Bilal Erdoğan, Erzurum Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen halk pazarlarının 6. şubesi, geçen günlerde hayatını kaybeden Erzurum Teknik Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı'nın isminin verildiği bilgi evi ile Eski Erzurum Milletvekili Necati Güllülü'nün adını taşıyan parkın açılışını gerçekleştirdi.

Törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve bar ekibi gösteri yaptı.

Açılışta konuşan Erdoğan, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma dikkati çekerek, birlik çağrısında bulundu.

Gazze'deki insanların açlığa mahkum edildiğini belirten Erdoğan, "İsrail, Gazze'de çoluk çocuk öldürmekten bıkmadı. Şimdi de açlığa mahkum ederek onları yeryüzünden yok etmenin mücadelesini veriyor. 60 bini geçtik ve belki aslında o 60 bin, 80-90 bin. Daha o çöküntülerin altında kimler var, onu da bilmiyoruz ama bugün çocuklar, bebekler Gazze'de açlıktan ölüyor." diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin bu duruma başından beri ses çıkardığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Başından beri mücadele veren, haykıran, ses çıkaran bir Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye var. Bugüne kadar Batı ülkelerini, bu soykırımın aslında suç ortağı olan Batı ülkelerini en çok rahatsız eden, her ortamda artık buna son verilmesiyle ilgili baskıyı yapan ülke Türkiye oldu. Çok erkenden, 6 ay sonra Türkiye, İsrail'le bütün ticaretini kesti. Bugün dünyanın ülkeleri İsrail'le ticareti Türkiye'nin yaptığı gibi kesmeye başlasa, İsrail bu soykırımı yapamaz. Sadece Müslüman ülkelerin tamamı bu ticareti kesebilse, İsrail yine bu soykırımı yapamaz. Diplomatik ilişkileri bütün İslam ülkeleri Türkiye'nin kestiği gibi kesmiş olsa, İsrail bu soykırımı yapamaz.

Selçuklu ve Osmanlı ecdadımız ne yaptı? Ümmeti birleştirdi. Nasıl birleştirdi? Adaletiyle birleştirdi ama aynı zamanda gücüyle birleştirdi. Dolayısıyla Türkiye'nin ümmeti İslam'ın onurunu, izzetini ayaklar altına alamasın diye birleştirmesi gerekir. Bu zulümler bir daha dünyada Müslüman mazlumlara yapılmasın diye Türkiye'nin güçlü olması lazım."

"Çocuklarımızın zulme sessiz durmayan evlatlar olarak yetişmelerini istiyoruz"

Artık TEKNOFEST kuşağından bahsedildiğine değinen Erdoğan, 1,5 milyon çocuğun bu yarışmalara katılıp yeni icatlarda bulunduğunu anlattı.

Erdoğan, TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın bir rol model olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın zulme sessiz durmayan, cesur, dimdik, dadaş evlatları olarak yetişmelerini istiyoruz. Şu köşedeki caminin cemaatinin genç yaşlı, kadın, erkek bütün vatandaşlarımızdan oluşmasını niye istiyoruz? İmanlı olsun, Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmesin, Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmasın diye istiyoruz. Bunu kim istemez ya?" ifadelerini kullandı.

Erzurum'da şubeleri açılan halk pazarlarını da övgüyle anlatan Erdoğan, "Ana muhalefet ve onun benzerleri, hizmet üretmekte tabii pek mahir değiller. Hizmetten ziyade birbirlerine düşerler. Hizmetten ziyade kavga üretiyorlar. Hizmetten ziyade iftira siyaseti yapıyorlar. Maalesef biz bunları yaşadık, bıktık. Onlar bıkmadı. Ama evelallah bu millet hizmete layık, bu millet her şeyin daha iyisine, daha güzeline layık." şeklinde konuştu.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de gerçekleştirilen yatırımlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e ve ekibine teşekkür etti.

Başkan Sekmen ise halk pazarlarının sayısının artacağını bildirdi.

AK Parti Erzurum Milletvekilleri Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat ile AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğu da birer konuşma yaparak, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Bilal Erdoğan, plaket takdiminin ardından beraberindekilerle açılışı yapılan marketi inceledi, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çekildi.