Bilal Erdoğan: Çocukların kabiliyetleri ilkokul ve ortaokul yıllarında belirlenmeli

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, çocukların kabiliyetlerinin ilkokul, ortaokul yıllarında belirlenmesi gerektiğini kaydederek, 'Böyle yaptığımız zaman daha iyi sporcular, sanatçılar ve meslek erbabını yetiştirme imkanı buluruz.' dedi.

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, çocukların kabiliyetlerinin ilkokul, ortaokul yıllarında belirlenmesi gerektiğini kaydederek, "Böyle yaptığımız zaman daha iyi sporcular, sanatçılar ve meslek erbabını yetiştirme imkanı buluruz." dedi.

Özel yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmaları ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamayı amaçlayan Pendik Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi'ne (BİLSEM) ziyarette bulunan Bilal Erdoğan, çocuklara hediyeler verdi, onlarla sohbet etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Bilal Erdoğan, BİLSEM'in Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli yetenekleri olan çocuklara hizmet verdiğini, çocukların boş vakitlerinde kendi yeteneklerine göre hazırlanmış özel programları takip ettiğini söyledi.

BİLSEM projesinin her geçen yıl daha da geliştiğini ve aileler tarafından kabul gördüğünü anlatan Bilal Erdoğan, YETEV olarak 4 yıl önce BİLSEM'e destek verdiklerini, Pendik BİLSEM'in yeni binasına geçtiği zaman ihtiyacı olabilecek eşyanın vakıf tarafından sağlanabileceğini ifade etti.

BİLSEM projesinin kamuoyunda hakkıyla bilinmediğine dikkati çeken Bilal Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bir ülkenin en büyük varlığı elbette ki insan varlığıdır. İnsan kaynağımızın doğru işlenmesi için zamanında tespitlerin yapılması gerekiyor. Evladımızın neye kabiliyetinin daha üst düzeyde olduğunu ilkokul, ortaokul yıllarında muhakkak belirlememiz gerekiyor. Böyle yaptığımız zaman daha iyi sporcular, sanatçılar ve meslek erbabını yetiştirme imkanı buluruz. Bir bireyin hayatında mutlu ve başarılı olması demek sadece çok para kazandıran bir mesleğe girmesi demek değildir. Olmamalıdır da. İnsanın kendi doğal yeteneği, tutkusu, tutkuyla yaptığı şeylerin geçimini sağlayacak şey olması, topluma katkı sağlayacağı bir şey olması ve bu dördünün bir araya gelmesi esas olmalıdır."

Bilal Erdoğan, BİLSEM'in daha iyi noktalara geleceğine inandığını vurgulayarak, "Gönül ister ki biz anne babaları da çocuklarının geleceğiyle ilgili hayaller kurarken, onları desteklerken ve yönlendirirken daha iyi bilgilendirelim. Yani bugün geleceğin meslekleri diye şeyler konuşuluyor. Gelecek derken acaba biz neyin geleceğinden bahsediyoruz? Ülkemizin geleceği mi, çocuğumuzun geleceği mi, yoksa bütün insanlığın geleceği mi? Bunların hepsini değerlendiren bir yaklaşımı kamuoyunda yaygınlaştırabilirsek, o zaman çocuklarımızın yetişmesine daha çok katkı sağlayabiliriz." diye konuştu.

Pendik BİLSEM Müdürü Ferhat Dere de merkezin, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı, özel yetenekli öğrencilere proje tabanlı eğitim veren bir kurum olduğunu söyledi.

Dere, ilkokul 3. sınıfa kadar öğretmenlerin gözetiminde yeteneği tespit edilen öğrencilerin, öğretmeninin yönlendirmesiyle belli sınavlardan sonra BİLSEM'e kabul edildiğini ve lise son sınıfa kadar merkeze devam ettiğini anlattı.

BİLSEM'de eğitim alan 12 yaşındaki Halil İbrahim Elçi de geçen yıl Samsun'da yapılan Teknofest'te birincilik ödülü aldığını, BİLSEM'in bu süreçte kendisine çok yardımcı olduğunu söyledi.

Bilal Erdoğan'a ziyaretinde, YETEV Okulları Genel Müdürü Hayati Oktay ve BİLSEM'de çalışan öğretmenler eşlik etti.