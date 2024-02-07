Bike Antalya, depremzede çocuklar için oyuncak ve kitap topladı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılında Bike Antalya bisiklet topluluğu, depremzede çocuklar için oyuncak, kitap ve çeşitli boyalar topladı. Toplanan malzemeler AFAD İl Müdürlüğüne teslim edildi. Grup üyeleri, AFAD ekiplerine teşekkür etti ve deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi aldı.
"Bike Antalya" bisiklet topluluğu, depremzede çocuklar için oyuncak ve kitap topladı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla toplanan oyuncak, kitap ve çeşitli boyalar AFAD İl Müdürlüğüne teslim edildi.
Grup üyeleri, deprem dönemindeki çalışmaları nedeniyle AFAD ekiplerine teşekkür etti.
AFAD'ın Afet Koordinasyon Merkezi'ni de gezen bisikletseverlere deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.