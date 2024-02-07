Bike Antalya, depremzede çocuklar için oyuncak ve kitap topladı

"Bike Antalya" bisiklet topluluğu, depremzede çocuklar için oyuncak ve kitap topladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla toplanan oyuncak, kitap ve çeşitli boyalar AFAD İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Grup üyeleri, deprem dönemindeki çalışmaları nedeniyle AFAD ekiplerine teşekkür etti.

AFAD'ın Afet Koordinasyon Merkezi'ni de gezen bisikletseverlere deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.