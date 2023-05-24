BİKA 8 bin öğrenciye 'Çevre Bilinci ve Sıfır Atık' eğitimi verdi

Bitlis'te merkez ve ilçe belediyelerinin katılıyla oluşturulan Bitlis Katı Atık Birliği (BİKA), il genelindeki ilköğretim okullarındaki 8 bin öğrenciye "Çevre Bilinci, Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm" eğitimi verdi.

Bitlis'te merkez ve ilçe belediyelerinin katılıyla oluşturulan Bitlis Katı Atık Birliği (BİKA), il genelindeki ilköğretim okullarındaki 8 bin öğrenciye "Çevre Bilinci, Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm" eğitimi verdi.

BİKA teknik personelleri Muhammed Musa Tütün, Gülşen Başar, Emrah Kendilci ve Yunus Gözeten tarafından 2 ay süren eğitimlerde, doğal varlıkların korunması, doğa dostu tüketim alışkanlıkları, atık yönetimi gibi konularda çocukların farkındalık geliştirmeleri ve sıfır atık yaklaşımını tanımaları sağlandı.

Son olarak Ahlat ilçesindeki 3 ve 4. sınıf öğrencilerine eğitim veren BİKA teknik personelleri, biriktirme, ayrıştırma ve geri dönüşüme kazandırma aşamalarını anlattı.

BİKA İşletme Müdürü Muhammed Musa Tütün, gazetecilere, hedeflerinin çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkı sağlamak ve tüketim bilincini tüm topluma kazandırmak olduğunu söyledi.

İl merkezi ve ilçelerdeki 85 ilköğretim okulunda 8 bin öğrenciye eğitim verdiklerini belirten Tütün, şunları kaydetti:

"Okullarda verdiğimiz eğitimin içeriğinde ülkemizde 6 yıl önce başlatılan özellikle Sıfır Atık Projesinin detaylarını ve geri dönüşümle ilgili yapılması gereken iş ve işlemleri anlatıyoruz. Daha sonra öğrencilere eğitim materyalleri, anaokulu öğrencilerine de geri dönüşüm temalı boyama kitapları dağıtıyoruz. Eğitimlerin amacı okullarda farkındalık oluşturmak. Öğrencilerin atıklarını ayrıştırırken, geri dönüşüme gönderirken daha bilinçli hareket etmesi, dünyada atık üretiminin azaltılması, üretilen atıkların geri dönüşüme gönderilmesi ve daha fazla israfın önüne geçilmesi için bu eğitimleri veriyoruz."