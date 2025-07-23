BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç'tan Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erkılınç, mesajında, basın mensuplarının halkı doğru bilgilendirme sorumluluğuyla hakikatin yolundan sapmadan kamu görevini yerine getirdiğini belirtti.

Kalemleriyle gerçeğe ışık tutan fedakar basın emekçilerinin özverisinin takdire şayan olduğunu aktaran Erkılınç, basının, yayıncılık faaliyetlerini daha etkin ve nitelikli yürütebilmesi için kurum olarak desteklerini kararlılıkla sürdürdüklerine dikkati çekti.

BİK Genel Müdürü Erkılınç, şunları kaydetti:

"Basın kuruluşlarımızın ekonomik bağımsızlığının teminatı niteliğindeki resmi ilan ve reklam ekosisteminin devamlılığı için yoğun gayret gösteriyor, gazetecilerimizin özlük haklarının korunması ve genişletilmesi adına gerekli tüm adımları atıyoruz. Kamuoyunu bilgilendirirken doğruyla yanlışı ayırt edip vicdanıyla kalemi arasında sağlam bir köprü kurabilen gazetecilerin varlığı; hem günümüze ışık tutmakta hem de geleceğimiz için bizleri umutlandırmaktadır. Meslek ilkelerine bağlılıkla görev yapan tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, sağlık, esenlik ve başarı dolu bir çalışma hayatı diliyorum."