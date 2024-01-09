Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı.

Erkılınç, yayımladığı mesajında, mesleklerini ifa ederken farklı dünya görüşlerine rağmen haberlerinde nesnel dili tercih eden basın mensuplarının demokrasinin güçlenmesinde, toplumun gelişmesinde ve milli birliğin sağlanmasında önemli bir kamu görevi üstlendiğini belirtti.

Mesleki değerlere tam bağlılıkla çalışmalarını sürdüreceğine inandığı Türk basınında, iş güvencesi, verilen emeğin karşılığının alınması ve kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik beklentileri, mutlaka çözüme kavuşturulması gereken haklı talepler olarak gördüklerini vurgulayan Erkılınç, bu talepleri koşulsuz desteklediklerini ifade etti.

Erkılınç, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde ve İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de görevini yaparken yaşamını yitiren gazetecilere rahmet dileyerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde ve dünyanın her bir köşesinde zaman mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveri ve gayret ile vazifelerini sürdüren basın çalışanlarımızın bugüne kadar olduğu gibi her daim yanlarında bulunacağımızı ifade etmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, medya emekçilerine çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum."