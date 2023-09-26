BİK Diyarbakır Şube Müdürlüğüne Hasan Kutay atandı

Basın İlan Kurumu (BİK) Diyarbakır Şube Müdürlüğünde devir teslim töreni gerçekleştirildi.

BİK Diyarbakır Şube Müdürü Osman Başeğmez'in BİK Bursa Şube Müdürü olarak atanması nedeniyle yerine aynı kurumda çalışan Hasan Kutay getirildi.

Müdürlükte düzenlenen törende, Başeğmez, Kutay'a görevini devretti.

Başeğmez, törende yaptığı konuşmada, Kutay ile birlikte çalıştıklarını belirterek, "Kutay ile çok işlerde imzamız oldu. Kutay başarılı olacak. Sizin vereceğinizi destek çok önemli. Birlikte hareket etmek çok önemli. Kutay'ın elinden geleni yapacağını biliyorum. Yerel sektörün de desteği çok önemli." dedi.

Kutay da Başeğmez'e teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.