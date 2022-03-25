BİHİ SERGİSİ MECİDİYEKÖY'DE AÇILDI

İdris TİFTİKCİ/

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen BİHİ sergisi Mecidiyeköy Sanat'ta sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Küratör Belkıs Kamut Aktürk ise, "17 yüzyılda başlayıp, 19 yüzyılın ikinci yarısına kadar devam eden sıra dışı bir form BİHİ. Bismillah'ın B ve H harflerinin kısaltılarak kullanılmış harfidir BİHİ. Osmanlı arşivlerinden bulup çıkardığımız özel bir formdur BİHİ. 11 farklı resimle bu sergiyi açtık" dedi.