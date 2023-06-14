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Bigadiç'te Jandarma Teşkilatı'nın 184. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Bigadiç'te Jandarma Teşkilatı'nın 184. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Güncel Haberler

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, Jandarma Teşkilatının 184'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İskele ilk ve Ortaokulunda stant açıldı. Jandarma Teşkilatının 184'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte Bigadiç İlçe Jandarmanın kullandığı araç ve teknik cihazların tanıtımı yapılarak öğrenciler bilgilendirildi. Etkinlik sonrası öğrencilere Jandarmalar tarafından çeşitli hediyeler dağıtıldı. Etkinliğe, İlçe Kaymakamı Mehmet Halis Aydın ve İlçe Jandarma Komutanı Ali Akyüz öğrenciler ve öğretmenler katıldı. - BALIKESİR

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, Jandarma Teşkilatının 184'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İskele ilk ve Ortaokulunda stant açıldı.

Jandarma Teşkilatının 184'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte Bigadiç İlçe Jandarmanın kullandığı araç ve teknik cihazların tanıtımı yapılarak öğrenciler bilgilendirildi. Etkinlik sonrası öğrencilere Jandarmalar tarafından çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Etkinliğe, İlçe Kaymakamı Mehmet Halis Aydın ve İlçe Jandarma Komutanı Ali Akyüz öğrenciler ve öğretmenler katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Balıkesir Jandarma Hisarcık Bigadiç Güncel Haberler

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