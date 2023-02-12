Biga Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifinde başkanlığa Mustafa Kurt seçildi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin genel kurulu yapıldı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin genel kurulu yapıldı.

Köşdere Aktivite Merkezi'nde divan başkanlığını Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı İbrahim Ejder'in yaptığı genel kurulda, mevcut başkan Mehmet Sokullu'nun aday olmadığı seçimde 3 aday yarıştı.

Kooperatifin Başkan Yardımcısı Mustafa Kurt, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Mutur ile Mesut Koyuncu başkanlık için mücadele etti.

Kayıtlı 1750 delegeden 1464'ünün oy kullandığı seçimde 759 oy alan Mustafa Kurt başkan seçildi. Mesut Koyuncu 324, İbrahim Mutur ise 381 oy aldı.

Kooperatifin yeni yönetimi Mustafa Kurt, Mehmet Şevik, Mehmet Can, Mehmet Özdoğan ve Hüseyin Sert'ten oluştu.