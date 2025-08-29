Biga'daki Balıkçılar Av Sezonuna Hazırlanıyor

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesi Kemer köyü balıkçı barınağındaki balıkçılar, av sezonu öncesi son hazırlıklarını yapıyor. Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, "Bu yıl palamut çok az. Şu an denizlerimizde çok iyi bir hamsi popülasyonu görünüyor. Bu yıl ana av hedefimiz hamsi olacak" dedi.

Kemer köyündeki balıkçı barınağında av sezonu öncesi balıkçılar son hazırlıklarını yapıyor. Yaklaşık 4 aylık dönemde bakım, tamirat ve boya işlemleri tamamlanan teknelerde ağların onarımı sürüyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan ağ onarımı mesaisi gün batınca bitiyor. Günde yüzlerce metre ağ onaran balıkçılar, işlerini 1 Eylül öncesi bitirmeye çalışıyor. Balıkçılar 15 Nisan'da başlayan av yasağının 1 Eylül itibariyle sona ermesinin ardından 'Vira bismillah' diyerek denize açılacak.

'DOĞA KENDİNİ TEMİZLEDİ, MÜSİLAJ HİÇ YOK'

Pazar günü gece yarısı ev sezonunun başlayacağını söyleyen Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, "Şu an son aşamadayız. Teknelerimizin tersanede boyalarını, bakımlarını yaptık. Ağlarımızı, tamirlerini bitirdik. Şu an limandayız. Son bir iki günlük işimiz kaldı. Pazar günü gece yarısından itibaren denize açılacağız inşallah. Denizde gözlemlediğimizi söylemek gerekirse, geçen yıl bilindiği üzere yine bir müsilaj oluşumu vardı denizlerimizde. Bizleri çok etkiledi. O yüzden 7,5 ay olan av sezonunu geçen yıl ben 5,5 ayda kapattım. 6 ayda hatta daha erken kapatanlar bile oldu. Son güne kadar Kuzey Ege'de çalışan arkadaşlarımız da oldu ama müsilaj nedeniyle sektörün en az yüzde 80'i sezon erken kapattı. Şu an denizde müsilaj gözlemlemiyoruz. Doğa kendini temizledi, müsilaj hiç yok" dedi.

'BU YIL ANA AV HEDEFİMİZ HAMSİ OLACAK'

Geçen av sezonunda palamudun yoğun olduğunu söyleyen Karabiber, "Bu yıl palamut çok az. Şu an denizlerimizde çok iyi bir hamsi popülasyonu görünüyor. Karadeniz, Marmara ve Ege'de her yerde hamsi bolluğu var. Bu yıl ana av hedefimiz hamsi olacak. İkincisi de sardalya. Çeşitlilik elbette olacak. Kolyoz, uskumru, istavrit bol olacak görünüyor. Lüfer de gözlemliyoruz ama yoğun bir lüfer avcılığı beklemiyoruz. Ama hamsi ile sardalya bu yıl bol bol olacak. Şu anki gözlemlerimiz bu doğrultuda. Ağlarımızın ana tamirini mayıs ayından itibaren yaptık. Yarın bütün tekneler hazır olur. Pazar günü de 'Vira bismillah' diyerek denize açılırız" diye konuştu.