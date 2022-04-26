Biga'da zimem defteri geleneği yaşatılıyor

Biga Kaymakamlığı koordinesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı iş birliğinde ve hayırseverlerin desteğiyle hayata geçirilen zimem defteri uygulamasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların bakkal borçları ödendi.

Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, yaptığı açıklamada, ramazan ayındaki yardımların yerine ulaştırılması ve hem ihtiyaç sahibi vatandaşlara hem de esnafa destek verilmesi amacıyla "Zimem Defteri Projesi"nin hayata geçirildiğini söyledi.

Proje kapsamında bazı bakkallardaki vatandaşların borçlarının ödendiğini belirten Dolu şunları kaydetti:

"Bizi biz yapan değerlerimizle kadim bir kültürün temsilcileri olarak, en güzel bayramlar birlikte gülebildiğimiz bayramlardır diyerek hayırseverlerimizle birlikte 26 dar gelirli vatandaşımızın mahalle bakkallarına olan 21 bin 157 lira borcunu ödeyerek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek vermenin mutluluğunu yaşadık. Projeye destek veren tüm hayırseverlerimize ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz."