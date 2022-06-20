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Biga'da yılın ilk arpası satıldı

AA - Serten Akkaya - Güncel
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Biga'da yılın ilk arpası satıldı

Biga Ticaret Borsasında sezonun ilk mahsul arpası işlem gördü.

Biga Ticaret Borsasında sezonun ilk mahsul arpası işlem gördü.

Biga Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Okyay, yeni sezonun üreticilere, üyelere ve tüccarlara hayırlı ve bereketli olması dileğinde bulundu.

Sezonun ilk mahsulü olan arpa, Gümüşçay beldesinden Selime Sayman tarafından getirildi.

İhaleye, Sezen Ticaret sahibi Faruk Sezen, Okyay Un sahibi Mesut Okyay, Çetin Tarım Ürünleri sahibi Ali Çetin, Kısmet Un adına Serdar Arslan katıldı.

Kilogramı 10 lira fiyatla satılan 200 kilogramlık arpa Okyaylar Gıda tarafından satın alındı.

İhale sonunda Selime Sayman'a hediyesi Biga Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Okyay tarafından verildi.

AA / Serten Akkaya - Güncel

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