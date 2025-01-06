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Biga'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Biga'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde dur ihtarına uymayan otomobilde yapılan aramalarda 80,41 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişiden tutuklananlar arasında yer aldı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, sürücüsünün "dur" ihtarına uymadığı ve kovalamaca sonucu yakalanan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Biga Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma sırasında, şüpheli şahısların bulunduğu araç "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı.

Bunun üzerine polis ekiplerince takibe alınan otomobil, kısa sürede yakalanarak durduruldu.

Otomobildeki 3 şüphelinin üzerinde ve araçta yapılan aramada, 80,41 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" ve "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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