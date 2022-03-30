Biga'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

İlçeye bağlı Kalafat köyünde, Kemal Toprakyaran'a ait üç katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Biga Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.