Biga'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı - Haberler

Biga Çiçeklidede Özel İdare Ortaokulu öğrencilerinin projelerinin sergilendiği "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.

Açılış törenine, Belediye Başkan Yardımcısı Nazım Hikmet Keskiner, Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Okul Müdürü Nail Can, açılışta yaptığı konuşmada, TÜBİTAK desteği ile bu yıl fuarın altıncısını düzenlediklerini söyledi.

Bilim fuarlarının merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından birisi olduğunu anlatan Can, "Bilim fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Bu tür etkinlikler hayal gücü ile yaratıcılığın birleşimidir. Fuarımızda 20 araştırma, 1 tasarım, 4 inceleme olmak üzere toplam 25 projede 80 öğrencimiz görev almıştır. Proje yürütücüsü Harun Dokuyucu, Müdür Yardımcısı Müslüm Koltuk ve öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ederim." dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilerin hazırladığı projeler incelendi.

Fuarda öğrencilerin hazırladığı güneş enerji sistemine sahip bisiklet yoğun ilgi gördü.

Proje yürütücüsü Harun Dokuyucu, öğrenciler Kaan Şener, Serdar Yeşil, Yiğit Çayıroğlu ile bir bisikleti elektrikli bisiklet haline getirdiklerini belirtti.